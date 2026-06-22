Reviravolta no jogo: Sara e João Ricardo salvos e reações dividem concorrentes

No Secret Story - Desafio Final, enquanto os nomeados estão no Cubo, Pedro e Marisa picam Leandro com as coisas que ele disse na Gala, mas o colega manteve-se em silêncio. Relembram ainda o que Leandro disse sobre Marisa ter interesses económicos em relação a Pedro que afirma que o colega gosta de expor situações. Depois de ter sido a primeira salva, Sara abraça Leandro e diz que alguém saberá o que ela nada cá a fazer, em tom irónico. João também é salvo e todos os colegas dão-lhe os parabéns.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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