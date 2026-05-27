Revoltada, mãe de Afonso reage: «Não me envergonho do meu filho»

Rita Leitão marcou presença no Diário com Nuno Eiró e acabou por sair em defesa de Afonso Leitão, no contexto da recente polémica envolvendo a relação com Catarina Miranda.A mãe de Afonso reagiu ao comportamento do filho e mostrou compreensão perante a situação, sublinhando que a sua leitura dos acontecimentos é diferente da de alguns comentadores.

“O que eu vi, qualquer mulher ficaria melindrada. Ficaria com o pé atrás, é uma conversa de amigos”, afirmou Rita Leitão em direto. A discussão surge num momento em que continua a dar que falar o término da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, recordando-se que a concorrente decidiu terminar o relacionamento enquanto ele ainda está dentro da casa, o que significa que Afonso ainda não tem conhecimento do fim da relação.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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