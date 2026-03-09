Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos

A Voz dá início à Cadeira Quente e o tema é o facto de Sara ter dito que o Ricardo João fazia comentários negativos sobre o aspeto físico das mulheres. João partilha da mesma ideia e diz ter ficado incomodado com o que já ouviu da parte de Ricardo João e arrepende-se de ter guardado para si, uma vez que agora viu que não é um ato isolado. Liliana concorda com João e diz também não ter gostado de ouvir Ricardo dizer, em relação a Ana, que não gostava de mulheres gordas. Ricardo João mostra-se revoltado, diz que não foi ele quem o disse, que não teve o intuito de atacar e afirma que a sua luz inveja os colegas e diz achar que o João não consegue coabitar com ele. Em confessionário chama-o de “badameco de um metro e noventa”. Liliana defende João e Hugo insurge-se porque não concorda com o facto de Liliana estar a meter-se na conversa para atacar Ricardo.