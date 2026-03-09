A Voz dá início à Cadeira Quente e o tema é o facto de Sara ter dito que o Ricardo João fazia comentários negativos sobre o aspeto físico das mulheres. João partilha da mesma ideia e diz ter ficado incomodado com o que já ouviu da parte de Ricardo João e arrepende-se de ter guardado para si, uma vez que agora viu que não é um ato isolado. Liliana concorda com João e diz também não ter gostado de ouvir Ricardo dizer, em relação a Ana, que não gostava de mulheres gordas. Ricardo João mostra-se revoltado, diz que não foi ele quem o disse, que não teve o intuito de atacar e afirma que a sua luz inveja os colegas e diz achar que o João não consegue coabitar com ele. Em confessionário chama-o de “badameco de um metro e noventa”. Liliana defende João e Hugo insurge-se porque não concorda com o facto de Liliana estar a meter-se na conversa para atacar Ricardo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos
- Há 2h e 56min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:15
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos
Há 2h e 56min
03:04
Liliana faz comunicado em direto: «Peço desculpa à minha família (...) Não deveria»
Há 11 min
05:28
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso
Há 1h e 29min
02:10
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João
Há 1h e 38min
03:16
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta
Há 1h e 41min
01:08
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»
Há 1h e 52min
03:42
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»
Há 1h e 57min
01:44
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede
Há 2h e 3min
03:57
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo
Há 2h e 29min
04:14
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story
Há 2h e 44min
02:54
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João
Há 3h e 20min
01:27
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto
Há 3h e 37min
03:04
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca
Há 3h e 42min
04:47
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»
Há 3h e 50min
02:08
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana
Há 3h e 58min
02:05
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"
Hoje às 17:57