Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ricardo João deixa aviso aos colegas: «Da minha boca, ou saem rosas ou saem balas»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica: deviam "confrontar-se" com o espelho e dizer aquilo que sentem. Ricardo João falou sobre as suas fragilidades.

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

  • Há 3h e 45min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Ana mostra-se desconfiada do segredo de Jéssica: «Foi uma reviravolta na vida dela»
07:53

Ana mostra-se desconfiada do segredo de Jéssica: «Foi uma reviravolta na vida dela»

15:46
Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»
02:32

Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»

15:02
«Ficou aqui, para mim»: Eva revela que tem pertence de João com significado especial
01:03

«Ficou aqui, para mim»: Eva revela que tem pertence de João com significado especial

14:32
Diogo afirma que «nunca precisou» de Eva, mas assume: «Fico triste por ter desapontado...»
02:43

Diogo afirma que «nunca precisou» de Eva, mas assume: «Fico triste por ter desapontado...»

14:07
Ariana critica Liliana: «Não vou estar sempre a ouvir e a calar. A moral dela...»
04:01

Ariana critica Liliana: «Não vou estar sempre a ouvir e a calar. A moral dela...»

14:02
«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva
04:01

«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva

14:00
Mais Vídeos

Mais Vistos

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Há 3h e 8min
Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções
02:59

Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções

Há 3h e 31min
Diogo como nunca o vimos com Eva: «Vê lá se não vais primeiro (…) ainda tens a lata…»
02:40

Diogo como nunca o vimos com Eva: «Vê lá se não vais primeiro (…) ainda tens a lata…»

Hoje às 11:37
Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»
04:20

Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»

Hoje às 01:59
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ver Mais

Notícias

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

Há 39 min
Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Há 53 min
Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Há 1h e 27min
Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Há 2h e 1min
Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Há 2h e 54min
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

2 abr, 09:35
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

2 abr, 09:11
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

1 abr, 19:16
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

1 abr, 19:16
«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

1 abr, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
02:25

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo

2 abr, 18:15
Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!
02:23

Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!

1 abr, 19:53
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

31 mar, 19:52
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

30 mar, 19:16
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

30 mar, 09:35
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

Há 39 min
Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Há 53 min
Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Há 1h e 27min
Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Há 3h e 8min
Filhos já estão nos planos? Bárbara Parada não deixa dúvidas e já está a 'treinar' para o futuro

Filhos já estão nos planos? Bárbara Parada não deixa dúvidas e já está a 'treinar' para o futuro

Ontem às 19:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo
01:01

Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo

4 abr, 15:50
Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»
02:02

Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»

4 abr, 12:24
Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite
01:36

Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite

4 abr, 10:10
«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo
01:53

«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo

4 abr, 01:20
Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde
02:04

Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde

4 abr, 01:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Há 6 min
João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

Há 2h e 19min
João Monteiro deixa mensagem de despedida

João Monteiro deixa mensagem de despedida

Ontem às 20:29
Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Ontem às 19:31
Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Ontem às 16:54
Ver Mais Outros Sites