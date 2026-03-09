No Secret Story 10, Ricardo João deixa um recado a Diana Dora, após ela se ter vingado dele.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ricardo João deixa recado a Diana Dora: «Vinga quem não gosta de ti (…) ela não perde uma oportunidade»
- Secret Story
- Hoje às 12:22
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:11
Ricardo João deixa recado a Diana Dora: «Vinga quem não gosta de ti (…) ela não perde uma oportunidade»
Hoje às 12:22
02:29
Diana Dora desaba em lágrimas: «Acabou ali o assunto para mim»
Há 30 min
03:46
«Isso é jogar extremamente baixo»: Sara confronta Liliana e tensão instala-se na casa
Há 31 min
03:46
Hugo lança farpa: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros»
Há 32 min
04:13
Luzia lança farpa e deixa clima tenso: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo»
Há 39 min
01:40
João e Ricardo João em confronto durante a gala: «Tem medo»
Há 1h e 15min
02:24
Hugo é o que mais perde dinheiro? Voz faz aviso ao concorrente
Há 1h e 40min
01:27
Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente
Há 2h e 37min
01:26
Liliana chora nos braços de João: «Tu entendes o meu lado?»
Há 2h e 38min
08:55
Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou»
Há 2h e 55min
06:45
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções
Há 3h e 0min
08:26
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana
Há 3h e 13min
02:15
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada
Há 3h e 28min
06:23
Liliana abre o coração com Ariana e fala de Diana Dora e é apanhada em flagrante
Há 3h e 30min
04:58
Preocupado com Ricardo João, Hélder aconselha o colega sobre postura no jogo
Há 3h e 37min
05:06
Ricardo João continua «ressabiado» com nomeação de Ana e não cala revolta
Há 3h e 56min