Ricardo João desconfia que Ricky e Liliana têm segredos em comum e denuncia gesto: «Ela chamou-lhe...»

No Secret Story 10, Ricardo João partilha a sua teoria sobre o casal Liliana e Ricky. Conta que ouviu a concorrente chamar o Ricky de Ricardo e logo a seguir tentou corrigir-se. Hélder parece ficar convencido e recorda que Liliana decidiu colocar Ricky no mesmo quarto. No exterior, Hugo confronta Ricky e pergunta de onde é.

O concorrente responde que é de Viseu e, logo a seguir, Hugo faz a mesma questão a Liliana. A concorrente garante que é de Ponte de Lima, mas, em confessionário, pede uma aliança sem nome à Voz, caso contrário, vão descobrir que tem o nome do marido.

