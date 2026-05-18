Ricardo João é o segundo expulso da noite. E há uma reação na casa que salta à vista

Na Gala do Secret Story – Desafio Final, os concorrentes foram sujeitos a uma nova votação do público. João Ricardo, Ricardo João e Leandro estiveram em risco de abandonar a casa. No final, foi Ricardo João o expulso. Na casa, Sara fica inconsolável.

Um destes 3 concorrentes está agora em risco de abandonar a casa ainda esta noite. Vote para salvar o seu concorrente favorito, através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

RICARDO JOÃO – 761 20 20 18

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