Ricardo João escolhe Ana para almoço romântico. E acabam bastante próximos

No Secret Story 10, durante o Especial, assistimos a imagens inéditas de um almoço especial entre Ricardo João e Ana. O concorrente escolheu a "rival" para um momento a dois... E acabaram abraçados.
Três concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.
VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!