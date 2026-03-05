Ricardo João fica aos pulos de contente: «Por me considerar o mais giro da casa»

No Secret Story, Ricardo João protagoniza mais um momento caricato. O concorrente agradece a Cristina ferreira ter sido considerado o «mais giro da casa mais vigiada do País».

Veja o momento.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!