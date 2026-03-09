Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo»

O ambiente voltou a aquecer dentro da casa do Secret Story 10. Depois de acusações feitas por Ricardo João sobre Liliana, João decidiu intervir e acabou por protagonizar um confronto tenso com o colega.

Tudo começou quando Ricardo João comentou a atitude de Liliana durante a última gala do programa. O concorrente acusou a colega de se ter vitimizado perante o público e não poupou nas palavras. «Falsa como é, aproveitou para se vitimizar e mentir», afirmou, referindo-se ao comportamento da concorrente em direto. No mesmo momento, Ricardo João acrescentou ainda que sentiu que foi «atacado por hienas», uma expressão que não passou despercebida dentro da casa.

João reagiu de imediato à frase e pediu ao colega para moderar o discurso. «Menos», atirou, mostrando claramente que não concordava com a forma como Ricardo João se estava a expressar. O concorrente explicou que interpretou a expressão como uma possível indireta dirigida a si e deixou claro que não se revê nesse tipo de descrição. João aproveitou ainda para criticar a postura do colega, apontando-lhe falta de coerência. «Frontalidade não é isto, neste momento está a faltar ao Ricardo», afirmou.

A observação não caiu bem a Ricardo João, que reagiu visivelmente irritado. Entre dentes, acabou por lançar uma nova farpa: «Vem-me este falar em frontalidade…».

O momento gerou um ambiente pesado dentro da casa, com os restantes concorrentes atentos à troca de palavras entre os dois. A discussão voltou a expor as fraturas entre alguns participantes e promete continuar a alimentar a tensão no Secret Story 10.