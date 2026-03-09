Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo»

O ambiente voltou a aquecer dentro da casa do Secret Story 10. Depois de acusações feitas por Ricardo João sobre Liliana, João decidiu intervir e acabou por protagonizar um confronto tenso com o colega.

Tudo começou quando Ricardo João comentou a atitude de Liliana durante a última gala do programa. O concorrente acusou a colega de se ter vitimizado perante o público e não poupou nas palavras. «Falsa como é, aproveitou para se vitimizar e mentir», afirmou, referindo-se ao comportamento da concorrente em direto. No mesmo momento, Ricardo João acrescentou ainda que sentiu que foi «atacado por hienas», uma expressão que não passou despercebida dentro da casa.

João reagiu de imediato à frase e pediu ao colega para moderar o discurso. «Menos», atirou, mostrando claramente que não concordava com a forma como Ricardo João se estava a expressar. O concorrente explicou que interpretou a expressão como uma possível indireta dirigida a si e deixou claro que não se revê nesse tipo de descrição. João aproveitou ainda para criticar a postura do colega, apontando-lhe falta de coerência. «Frontalidade não é isto, neste momento está a faltar ao Ricardo», afirmou.

A observação não caiu bem a Ricardo João, que reagiu visivelmente irritado. Entre dentes, acabou por lançar uma nova farpa: «Vem-me este falar em frontalidade…».

O momento gerou um ambiente pesado dentro da casa, com os restantes concorrentes atentos à troca de palavras entre os dois. A discussão voltou a expor as fraturas entre alguns participantes e promete continuar a alimentar a tensão no Secret Story 10.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Liliana faz comunicado em direto: «Peço desculpa à minha família (...) Não deveria»
03:04

Liliana faz comunicado em direto: «Peço desculpa à minha família (...) Não deveria»

21:58
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:40
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:31
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:28
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:17
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:12
Mais Vídeos

Mais Vistos

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

23 fev, 12:26
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Ver Mais

Notícias

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Há 2h e 28min
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Hoje às 16:54
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Hoje às 16:14
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Ver Mais Notícias

Opinião

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Há 3h e 38min
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Hoje às 12:14
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Há 3h e 57min
Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Hoje às 15:21
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Hoje às 14:43
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
Ver Mais Outros Sites