No Secret Story 10, após a gala, durante a cadeira quente, Ricardo João perde a paciência com Diogo: «Não tens maturidade suficiente».

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Na gala do Secret Story 10, Diogo foi nomeado diretamente por incumprir ordens da Voz, e surpreendeu ao declarar que Ariana é a pessoa mais importante para ele, deixando Eva incrédula. A tensão aumentou quando a mãe de Diogo se mostrou implacável com Eva, recusando qualquer reconciliação, enquanto a mãe da Ariana se emocionou e confessou tristeza pelo que tem ouvido da filha.

O momento romântico da noite ficou a cargo de João Ricardo, que se declarou à Eva com palavras arrepiantes. A namorada de João apareceu pela primeira vez e minimizou tudo o que se diz sobre ele ou Eva, garantindo que confia plenamente no namorado. No jogo, Hugo escolheu Ana como única responsável da cozinha, e esta retirou Sara da prova do líder. Luzia decidiu ver uma pista do segredo de Ana, aumentando o suspense entre os concorrentes.

A gala terminou com fortes emoções: João foi expulso e Eva saiu inconsolável, em lágrimas. Norberto conquistou a prova da imunidade, garantindo proteção para a próxima ronda.