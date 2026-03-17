Ricardo João promete explodir com Ana: «Já estou aqui a ferver»

No Secret Story 10, Ricardo João conversava com alguns colegas no quarto, quando revelou sentir a necessidade de explodir novamente com Ana: «Já estou aqui a ferver».

O Especial do Secret Story 10 desta segunda-feira, 16 de março, ficou marcado por momentos intensos e decisões que prometem agitar os próximos dias dentro da casa mais vigiada do país. A tensão voltou a subir na casa, com Cristina Ferreira a revelar os novos nomeados da semana. Quatro concorrentes estão agora em risco e tudo pode mudar até à gala de domingo.

Depois de vários confrontos e estratégias em jogo, Cristina Ferreira anunciou os nomeados da semana, colocando Hélder, Liliana, Norberto e Tiago em risco de expulsão. Um deles será o próximo concorrente a abandonar o reality show já no próximo domingo.

A votação já está aberta ao público e é para SALVAR, o que significa que os concorrentes com mais votos garantem a permanência, enquanto o menos votado acaba por sair.

Nomeados desta semana:

Hélder – 761 20 20 08

Liliana – 761 20 20 12

Norberto – 761 20 20 14

Tiago – 761 20 20 19

Os fãs do programa podem apoiar o seu concorrente favorito através de chamada telefónica ou na APP oficial do TVI Reality, onde também é possível acompanhar conteúdos exclusivos do formato.

Com os ânimos à flor da pele, alianças frágeis e estratégias em constante mudança, a pressão aumenta dentro da casa. Até à gala de domingo, tudo pode acontecer e ninguém está verdadeiramente seguro.

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