Ricardo João reage a mexerico e a grande antagonista intervém para concordar com ele

No Secret Story 10, Ricardo João recebe um mexerico no qual alguém refere que tem receio de o nomear pela sua reação e por ter sido sempre salvo nas nomeações a que foi sujeito. Ana elogia o concorrente, ainda que seja a sua grande antagonista.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

