Ricardo João surpreende com desabafo: «Sou demasiado boa pessoa para co-habitar com...»

No Secret Story 10, logo pela manhã, Ricardo João surpreendeu com um desabafo inesperado, numa conversa sincera com Luzia na cozinha: «Sou demasiado boa pessoa para co-habitar com pessoas que estão aqui».

A nova edição do Secret Story reúne um leque diversificado de concorrentes, com idades entre os 22 e os 36 anos, oriundos de vários pontos de Portugal e da Europa. Entre gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, a Casa recebe perfis marcados por percursos de vida intensos, desafios superados e ambições bem definidas. Há quem entre para provar o seu valor, quem queira dar visibilidade à carreira e quem veja no programa a oportunidade de mudar de vida.

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, muitos garantem que não têm medo do confronto nem do julgamento público. Outros apostam na estratégia silenciosa, na energia contagiante ou no sentido de humor como armas principais dentro do jogo. Entre histórias de resiliência, sonhos adiados, carreiras reinventadas e paixões por concretizar, há ainda espaço para quem não fecha a porta ao amor, mesmo num ambiente onde a pressão é constante.

Com personalidades fortes, perfis carismáticos e objetivos claros, os novos concorrentes prometem uma edição intensa e imprevisível. Mais do que competir entre si, entram preparados para enfrentar uma Casa renovada, onde cada detalhe pode influenciar o rumo do jogo e onde só os mais estratégicos, autênticos e resistentes chegarão à vitória.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

10:28

19:35
10:49

19:32
05:48

13:48
05:51

12:45
05:35

12:25
06:04

12:00
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Ontem às 21:34
Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

6 fev, 11:03
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

21 fev, 00:38
A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Ontem às 22:42
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Ontem às 16:29
Notícias

Um concorrente em risco logo no arranque e um segredo prestes a ser revelado: tudo sobre a gala desta noite

Há 4 min
Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Há 35 min
Casal de ex-concorrentes do Secret Story retido no Dubai: «Acordámos sobressaltados com sirenes de madrugada»

Há 41 min
A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Ontem às 22:42
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Ontem às 22:30
Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

Ontem às 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

26 fev, 18:40
FORA DA CASA

Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
10:28

Há 10 min
Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois
10:49

Há 13 min
Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Há 35 min
Casal de ex-concorrentes do Secret Story retido no Dubai: «Acordámos sobressaltados com sirenes de madrugada»

Há 41 min
A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Ontem às 22:42
TVI Reality

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Ontem às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

27 fev, 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

27 fev, 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

26 fev, 23:32
Outros Sites

"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

Hoje às 12:48
De cabelo azul e com aparelho nos dentes: Carolina Nunes surge irreconhecível!

Hoje às 09:02
Explosões no Dubai: Liliana Aguiar vive momento impactante!

Hoje às 08:10
Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Ontem às 20:43
"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

Ontem às 14:29
