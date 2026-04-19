No Em Família, Ricardo João esteve à conversa com Mónica Jardim e Idevor Mendonça. O ex-concorrente contou tudo sobre o seu percurso dentro da casa mais vigiada do País. Ricardo João contou ainda que apesar de nunca ter seguido outros reality shows, já era amigo de Carlos Sousa, do Secret Story 2 e Cláudio Coelho.do Secret Story 6.
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Ricardo João tem ligação a dois ex-concorrentes do Secret Story. E são inesperados
- Secret Story
- Ontem às 18:18
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