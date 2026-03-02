Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ricky aponta “deslize” de Liliana que quase ninguém percebeu: “Prejudicou-nos muito”

No “Dois às 10”, recebemos Ricky, o mais recente expulso do “Secret Story 10”, que ontem à noite se despediu da casa mais vigiada do país ao fim de apenas uma semana de jogo. O ex-concorrente falou sobre a sua curta experiência, reagiu às imagens dos momentos mais marcantes da sua participação e comentou as estratégias que começaram a desenhar-se dentro da casa.

