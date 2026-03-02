No “Dois às 10”, recebemos Ricky, o mais recente expulso do “Secret Story 10”, que ontem à noite se despediu da casa mais vigiada do país ao fim de apenas uma semana de jogo. O ex-concorrente falou sobre a sua curta experiência, reagiu às imagens dos momentos mais marcantes da sua participação e comentou as estratégias que começaram a desenhar-se dentro da casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ricky partilha os motivos que o fizeram ganhar peso
- Joana Lopes
- Hoje às 11:45
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:08
Ricky partilha os motivos que o fizeram ganhar peso
Hoje às 11:45
09:54
Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro»
Há 41 min
01:38
Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate
Há 56 min
16:51
Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa»
Há 1h e 2min
04:28
O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados
Há 2h e 4min
02:01
Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas
Há 2h e 17min
03:22
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»
Há 3h e 1min
06:20
Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»
Há 3h e 10min
10:00
Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»
Há 3h e 38min
05:08
Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa
Há 3h e 43min
03:32
Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos
Hoje às 13:18
02:10
Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana»
Hoje às 12:49
02:50
Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...»
Hoje às 12:41
00:26
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
Hoje às 12:18
03:46
Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico»
Hoje às 12:09
03:13
Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?»
Hoje às 11:59