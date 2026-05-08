Risada sem fim. Nufla perde-se em gargalhadas durante dinâmica mordaz... e a culpa é de Pedro Jorge!

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes foram desafiados para mais uma dinâmica, onde tiveram de definir quem são os concorrentes que dominam a casa. O momento tinha tudo para ser tenso, mas a tensão foi desfeita pelas gargalhadas de Nufla... provocadas por Pedro Jorge. Perceba porquê.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

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