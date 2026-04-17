No “Dois às 10”, comentamos os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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Rita Almeida sobre Sara: “Não acho assim tão boa jogadora”
- Dois às 10
- Hoje às 10:27
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Rita Almeida sobre Sara: “Não acho assim tão boa jogadora”
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Eva como nunca antes vista: Aos gritos, sobe ao topo da piscina e toma atitude que deixa todos em choque
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Discussão escala entre Ana e Liliana e a troca de insultos leva esta concorrente a intervir
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Clima aquece entre Ana e Liliana, mas é Sara quem surpreende com uma revelação inesperada
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Foco na final. Chegou a hora dos apelos dos nomeados e estes são os argumentos de cada um
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Eva desabafa com Liliana sobre Diogo: «Mentiu-me tanto, tanto...»
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Rita Almeida critica Ana: “A Ana quer tirar todo o apoio que a Eva tem”
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Luta pelo prémio? Eva e Liliana em disputa sobre qual das duas vai "levar o caneco"
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Cláudio Ramos confronta Rita Almeida sobre as razões da separação de Marcelo Palma e a reação gera dúvidas
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Rita Almeida admite estar magoada após separação de Marcelo Palma: “Estou solteiríssima e com o coração fechado”
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