Rita do Secret Story 8 conta curiosidade insólita sobre a irmã gémea: «Quando nascemos o médico disse à nossa mãe...»

O programa Em Família deste sábado, dia 4 de abril, com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, foi marcado pela inauguração do seu jardim de primavera e a preparação dos tradicionais ovos da Páscoa, num ambiente que junta tradição, família e boa disposição.

Recebemos Rita, ex-concorrente do Secret Story 8, que marca presença ao lado da irmã gémea, Rute, para apresentar uma receita especial que costuma fazer em família nesta altura do ano.

Durante a conversa, Rita não deixou de comentar os acontecimentos mais recentes do Secret Story 10, nomeadamente a polémica em torno de Eva, Diogo e Ariana, um dos temas que mais tem dado que falar entre os fãs do formato.

