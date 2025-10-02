No «Dois às 10», Romana recorda a paixão inesperada que viveu com Santiago no reality show «A Quinta» e que marcou o país há cerca de dez anos. Muito se falou na altura: a cantora era casada, tinha uma filha e acabou por enfrentar duras críticas dentro e fora do reality show. Ainda assim, a relação sobreviveu ao mediatismo e às polémicas, transformando-se numa história sólida de amor, que deu frutos com o nascimento de Ian e Aaron. Hoje, uma década depois, a história repete-se — mas no «Secret Story 9», com os protagonistas Liliana, Fábio e Zé. O que terá mudado desde então? Romana abre o coração e comenta os paralelismos, revelando o que sentiu quando também ela se deixou conquistar dentro de uma casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair
- Joana Lopes
- Hoje às 11:42
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:01
Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair
Hoje às 11:42
02:15
Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas
Há 4 min
01:49
O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa
Há 27 min
02:17
Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda
Há 40 min
02:59
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
Há 2h e 5min
02:40
Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana
Há 2h e 8min
02:04
Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia
Há 2h e 10min
03:12
Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço
Há 2h e 15min
05:18
Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas
Há 2h e 19min
04:38
Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se
Há 2h e 28min
01:21
Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival
Há 2h e 35min
04:13
Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa
Há 2h e 56min
03:50
Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega
Há 2h e 56min
05:12
Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas
Há 3h e 24min
02:43
Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana
Há 3h e 30min
05:43
Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos
Hoje às 17:34
03:21
Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria
Hoje às 17:31
01:53
Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»
Hoje às 17:23
03:23
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel
Hoje às 16:59
04:31
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»
Hoje às 16:46
02:05
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera
Hoje às 16:26
08:32
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina
Hoje às 16:08
03:49
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»
Hoje às 16:04
09:17
Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»
Hoje às 15:44
06:37
Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?
Hoje às 14:54
02:36
Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio
Hoje às 14:49
03:12
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
Hoje às 14:46
07:01
Dylan e Lídia já tiveram um caso fora da casa? Concorrentes fazem revelações de última hora
Hoje às 14:43
02:10
Liliana assume sobre entrada na casa: «A partir do momento em que entras aqui não vais ser 100% leal»
Hoje às 14:28
05:19
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
Hoje às 12:29
01:06
Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»
Hoje às 12:21
02:21
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
Hoje às 11:54
06:38
A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto
Hoje às 11:53
09:47
Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»
Hoje às 11:50
06:25
Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?
Hoje às 11:48
05:01
Romana recorda sentimentos por concorrente num reality show enquanto estava casada: «Eu escondia»
Hoje às 11:42
06:00
Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»
Hoje às 11:30
03:18
Romana terminou o casamento em direto num reality show para ficar com concorrente. Recorde o momento
Hoje às 11:27
03:18
Há 10 anos, Romana era casada e apaixonou-se por outra num reality show. Recorde as imagens
Hoje às 11:26
00:40
Romana assiste a imagens de Liliana e Fábio no «Secret Story 9»: «Estava-me a arrepiar porque estou a ter um déjà-vu»
Hoje às 11:20
05:59
“Quando vi a caixa não queria acreditar": Luíza Abreu emociona-se ao recordar pedido de casamento
Hoje às 11:18
06:31
«Nunca convivi com o João sendo ele meu cunhado»: Luíza Abreu volta a falar de família e reage
Hoje às 11:15
10:26
«Já há muitos anos falavam de mim»: A dura realidade de Luíza Abreu antes do Big Brother
Hoje às 11:09
01:05
“Não tenho contacto com ela há 10 anos”: Luíza Abreu fala sobre Luciana
Hoje às 11:00
04:49
Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»
Hoje às 10:47
01:22
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
Hoje às 10:15
03:12
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
Hoje às 09:53
06:54
Entre beijos e amassos, Vera pergunta a Dylan: «Tu não tiveste nada com a Lídia, tiveste?»
Hoje às 09:48
01:27
Momento quente: Dylan interrompe Vera e surpreende-a com um beijo longo e escaldante
Hoje às 09:42
01:12
Após a tempestade, a bonança: Vera e Dylan trocam mimos e abraços apertados na cama
Hoje às 09:39
03:17
Leandro vira a casa do avesso e vê a sua mala atirada à piscina. O autor já foi revelado
Hoje às 09:35
01:02
Imagens inéditas: O momento em que a mala de Leandro é atirada à piscina. Saiba por quem
Hoje às 09:32
07:33
Marcia Soares atira: «Que ninguém ache que o Dylan é uma vítima, não é vítima nenhuma!»
Hoje às 09:26
02:30
Familiares dos concorrentes comentam os últimos acontecimentos
Hoje às 09:17
04:18
Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos
Hoje às 09:13
02:27
Looks surpreendentes e animação: Começa a festa da música, mas não para todos. Saiba quem ficou de fora
Hoje às 08:57
02:45
Marcia Soares critica Rui: «Ele sim tem pensamentos machistas, dá ali muitas patadas»
Hoje às 08:55
01:01
Mais próximos: Vera volta a pedir desculpas a Dylan e dá-lhe um beijinho repenicado
Hoje às 08:49
03:07
Bruna eufórica por ter convite para a festa, enquanto outros ‘deprimem’ sem nada
Hoje às 08:47
02:48
Vera pede desculpas a Dylan e dá-lhe um abraço que o deixa emocionado
Hoje às 08:20
01:36
Dylan decidido em relação a Vera: «Passar por ti e não te dizer nada custa e não vou fazer mais»
Hoje às 08:19