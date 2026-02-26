No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Romance que nasceu no “Secret Story” terminou. Casal anuncia separação
- Joana Lopes
- Hoje às 10:42
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:51
Romance que nasceu no “Secret Story” terminou. Casal anuncia separação
Hoje às 10:42
04:31
"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa
Há 44 min
06:17
Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?»
Há 51 min
05:34
Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos
Há 53 min
03:55
Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»
Há 1h e 42min
02:12
O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal
Há 1h e 55min
01:31
Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado
Há 2h e 2min
03:58
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
Há 2h e 7min
00:14
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares
Há 2h e 14min
05:02
Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta
Há 2h e 38min
04:59
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
Há 2h e 51min
04:54
Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»
Há 2h e 58min
04:26
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
Há 3h e 10min
02:53
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»
Há 3h e 23min
03:45
Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»
Há 3h e 35min
03:45
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável
Há 3h e 35min