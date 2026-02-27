Ruben Silvestre e Ana Soares recordam perdas gestacionais: “Houve duas gravidezes que eu descobri que não batimento”

No “Dois às 10”, recebemos Ruben Silvestre, ex-concorrente do “Secret Story” 2024, e Ana Soares, que o público conheceu no “Big Brother” 2021, numa fase verdadeiramente especial das suas vidas. O casal vive a emoção única da chegada da primeira filha, a pequena Ana Clara, partilhando connosco os primeiros dias de uma nova e desafiante aventura a três. Entre sorrisos, descobertas e muito amor, revelam como têm sido estes momentos inesquecíveis e de que forma a maternidade e a paternidade estão a transformar o seu dia a dia.