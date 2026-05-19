Saiu apaixonado? Primeiras palavras de Ricardo João após ser expulso são para uma mulher especial

Dois concorrentes foram expulsos na gala deste domingo. Daniela e Ricardo João abandonaram a casa e deram a primeira entrevista logo após a chegada a estúdio. Daniela comenta o polémico confronto com Leomarte e Ricardo João elogia Ana.

Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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