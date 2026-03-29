No Secret Story 10, Diogo foi severamente castigado pela Voz. Depois de quebrar várias regras do soberano, o concorrente ficou automaticamente nomeado em plena gala.
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Sanção pesada! Diogo recebe nomeação direta após quebrar as regras da Voz
No Secret Story 10, Diogo foi severamente castigado pela Voz. Depois de quebrar várias regras do soberano, o concorrente ficou automaticamente nomeado em plena gala.
- Secret Story
- Há 3h e 22min
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