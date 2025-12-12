No "Dois às 10", recebemos Sandrina, que conquistou o público nos reality shows pela sua boa disposição e alegria contagiante. Hoje, já casada e mãe da pequena Ariel, chega ao programa acompanhada pela filha para um pequeno-almoço muito especial, onde decide abrir o coração sobre um tema delicado: o problema de saúde da pequena Ariel, diagnosticada com surdez. Numa conversa emotiva e sincera, Sandrina partilha o percurso, os desafios e as esperanças desta nova fase da sua vida enquanto mãe, mostrando toda a força e ternura que a caracterizam.
Sandrina encerra capítulo da sua vida: “Quase não estava a ver a bebé, quem a estava a criar era a minha mãe”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:49
03:15
