No «Dois às 10», recebemos Sandro, o 3.º expulso do «Secret Story 9». O jogo chegou ao fim para este concorrente, que vem partilhar tudo sobre a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país.
Sandro comenta conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre o «Secret Story 9» — Veja a conversa completa
- Joana Lopes
- Hoje às 11:47
Últimos vídeos
29:53
Hoje às 11:47
03:46
Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta
Há 25 min
03:46
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»
Há 26 min
03:23
Tensão no ar. De toalha, Fábio coloca creme no corpo e Liliana olha de cima a baixo
Há 31 min
10:35
Pedro Jorge critíca a mulher Marisa em conversa com Marisa Susana: «Ela não sabe jogar»
Há 40 min
01:26
Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas
Há 47 min
04:03
Mariana implacável com Fábio: «A única ambição que tem aqui dentro é uma relação com a Liliana»
Há 1h e 5min
06:54
Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário»
Há 1h e 51min
02:27
Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»
Há 1h e 52min
08:06
Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»
Há 1h e 53min
07:02
Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»
Há 1h e 55min
05:36
Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora
Há 2h e 28min
04:42
Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»
Há 3h e 1min
04:17
Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»
Há 3h e 16min
01:07
As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos
Há 3h e 30min
07:50
Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu
Há 3h e 31min
02:51
Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos
Hoje às 14:56
03:05
Liliana sobre relação cá fora: «Posso não me identificar com a vida do Fábio»
Hoje às 14:20
07:39
Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»
Hoje às 14:16
02:08
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
Hoje às 14:07
08:08
Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar»
Hoje às 13:47
07:22
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
Hoje às 13:41
13:22
Dylan mais perto que nunca do segredo de Liliana? «Alguém foi pedido em casamento quando entramos (...) associei à Liliana»
Hoje às 13:18
03:15
Nova pista surge na casa e Leandro e Raquel são os únicos a reparar
Hoje às 12:53
01:06
Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância»
Hoje às 12:51
01:06
Fábio e Liliana cúmplices depois do fim do namoro com Zé: «Quero lá saber do que as pessoas vão dizer»
Hoje às 12:49
02:52
Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis
Hoje às 12:48
05:07
Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...»
Hoje às 12:41
07:49
Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!»
Hoje às 12:33
02:25
Ana Cristina pica: «Dá-me paciência para aguentar e ter que ver a Lídia»
Hoje às 12:27
04:19
Lídia passa-se com Ana Cristina: «Estás a brincar comigo!?»
Hoje às 12:26
07:27
Aula de pilates acaba em gritaria entre Ana Cristina e Lídia. Veja o que aconteceu
Hoje às 12:18
02:56
Beijos sem fim: Vera e Dylan assumem cumplicidade
Hoje às 11:40
12:34
Fim do noivado de Liliana divide a casa e Pedro lança farpa demolidora: «Só se estraga uma casa»
Hoje às 11:40
03:31
Lídia pica Pedro Jorge com a mulher ao lado: «És um pinga amor»
Hoje às 11:33
05:48
Elogios tecidos a Pedro Jorge obrigam Lídia a intervir
Hoje às 11:26
01:06
Cápsula de café caos na casa. Amigos em rutura
Hoje às 11:26
04:34
Marisa e Leandro pegam-se por motivo inacreditável: «És arrogante»
Hoje às 11:25
01:39
Opiniões divididas: Rui elogia Pedro, mas Liliana critica reações exageradas
Hoje às 11:08
04:43
Liliana confronta colegas após insulto e Fábio sai em sua defesa
Hoje às 11:05
04:21
Liliana reage a insulto de colegas e Ana Cristina não fica calada
Hoje às 10:59
07:20
Cadeira quente em tensão: Lídia e Pedro em confronto após desentendimentos na casa
Hoje às 10:55
01:57
Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...»
Hoje às 10:51
01:36
Bruna Gomes cria novo segredo para Liliana: «Deixei o meu noivo no palco...»
Hoje às 10:50
02:26
A arder. Troca de acusações sem fim entre Ana e Dylan
Hoje às 10:46
02:10
Discussão ao rubro: Ana Cristina critica Liliana e tensão explode
Hoje às 10:43
00:53
Sandro revela segredo que escondia dentro da casa
Hoje às 10:40
02:49
Ana arrasa Dylan: «Faz tudo para ser falado»
Hoje às 10:40
04:00
Cadeira quente em chamas. Dylan e Leandro entram em despique: «É o líder do quarteto»
Hoje às 10:32
01:02
Fábio mostra-se triste pela manhã: «Sinto-me mais aliviado...»
Hoje às 10:22
01:01
Nova ameaça para a relação de Fábio e Liliana? A concorrente atira: «Não sou ciumenta»
Hoje às 10:20
08:54
Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»
Hoje às 10:17
06:00
Cadeira quente ao rubro: Ofensas físicas geram discussão com Ana Cristina no centro
Hoje às 10:14
06:48
Mariana defende-se dos comentários dos colegas: «Não sou reles porque não falo por trás»
Hoje às 10:07
05:39
Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»
Hoje às 10:05
02:58
Cadeira quente: Fábio e Liliana em defesa de Sandro
Hoje às 09:58
03:58
«Cavou o buraco dele»: Concorrentes pouco admirados com a saída de Sandro
Hoje às 09:53
00:33
Já não se largam: Liliana termina noivado e mergulha nos braços de Fábio
Hoje às 09:47
01:50
As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala
Hoje às 09:33
01:22
Liliana preocupada desabafa com Fábio: «A minha família está a ver isto»
Hoje às 09:30
17:24
Hora das nomeações! Saiba quem votou em quem para mais uma semana no Secret Story
Hoje às 00:56