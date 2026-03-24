«São mongâmicos? Nunca pularam a cerca?»: Concorrentes fazem interrogatório a Diogo e Eva

No Secret Story 10, Luzia pergunta se Eva e Diogo têm uma relação monogâmica e a concorrente garante que sim e que nunca foi traída. Tiago atira que Eva não sabe disso, comentário que Diogo não aprova. O concorrente contesta que quer ver como vão julgar pessoas piores que ele. Tiago pede desculpa pelo comentário, contudo, revoltada, Jéssica afirma que considera que um beijo já é traição. Eva diz que a sua definição de traição é diferente e Jéssica atira que a concorrente não sabe nada sobre o amor. Mais tarde, no quarto, Diogo mostra-se bastante nervoso, chegando a dar um soco a uma cadeira…

