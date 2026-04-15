No “Dois às 10”, recebemos Catarina e Norberto, dois dos concorrentes já expulsos do “Secret Story 10”, que vieram partilhar como tem sido a vida fora da casa.
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São oficialmente namorados. Norberto pede Catarina em namoro em direto: veja o vídeo do momento
- Joana Lopes
- Hoje às 10:09
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