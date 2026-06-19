Sara acusa João Ricardo e o ambiente fica tenso: «Muito pouco poder de encaixe»

No Secret Story - Desafio Final, os nomeados reunem-se na sala de partidas, para fazer o balanço da experiência na casa e para responderem a algumas perguntas da Voz. Sara fez algumas críticas a João Ricardo e este resolveu manter-se em silêncio, preferindo não comentar nada.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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