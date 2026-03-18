Sara acusa Liliana de manipular Tiago, confronto aquece e confiança fica abalada na casa

No Secret Story 10, o ambiente no quarto NY aquece depois de Sara acusar Liliana de tentar manipular Tiago em relação ao grupo com quem se dá. A concorrente garante não se recordar do momento e desvaloriza a situação, mas Sara mantém-se firme e insiste que houve tentativa de influência, referindo a expressão “entregar-se aos leões”. Paralelamente, Tiago desabafa com Ana e admite que a atitude de Liliana o deixou desiludido, confessando que a concorrente perdeu pontos aos seus olhos.