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Sara aos berros com Hugo: «Se és assim para a pessoa que dormes todos os dias só revela o que tu és»

No Secret Story 10, durante uma dinâmica, os concorrentes entram em despique. Sara acaba aos berros com Hugo.

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

  • Há 1h e 21min
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