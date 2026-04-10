Sara aponta o dedo a Tiago e gera reação imediata de Hugo

Durante a atividade da manhã, os concorrentes foram desafiados a revelar em quem não confiam, quem expulsariam de imediato e quem consideram ser o mais estratega da casa.

Sara não hesitou em apontar Tiago como o menos confiável, justificando que este mantém uma postura amigável durante o dia, mas acaba por atacá-la nas dinâmicas. A concorrente mostrou-se confiante de que essa estratégia não terá sucesso, à semelhança de outras situações que já viveu.

No que toca ao jogador mais estratega, Sara não teve dúvidas em escolher-se a si própria, argumentando que já viu muitos reality shows e sabe exatamente como jogar.

As declarações não passaram despercebidas e Hugo reagiu de imediato, questionando se Sara se considera vidente ou apenas “sabichona”, acrescentando que não é preciso ver programas para perceber como funciona o jogo.

Também Ricardo João entrou na discussão e foi direto ao assunto: afirmou não confiar em Ana e garantiu que seria a sua escolha para expulsão. O concorrente foi mais longe e criticou duramente a colega, dizendo que as suas intervenções são prejudiciais para o ambiente da casa e que não se identifica com a sua forma de estar.

Hugo mostrou concordância com Ricardo João e reforçou que Ana é uma pessoa com quem não gostaria de conviver, aumentando ainda mais o clima de tensão entre os participantes.