Sara aponta o dedo aos colegas por usarem as relações como arma de ataque

Após verem imagens da discussão de Pedro Jorge e Liliana, Sara toma a palavra e diz o que pensa. A concorrente lamenta que se usem as relações dos concorrentes para desestabilizar.
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