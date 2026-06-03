Sara aponta Pedro à expulsão e Liliana reage sem rodeios: «Tens medo dele»

A Voz dá início ao podcast dos “Bros”, que reúne Sara, Bruno, Afonso e Pedro. Na Casa ouvem o programa e têm direito a fazer perguntas. Flávia quer saber quem é que, dos nomeados, expulsavam. Afonso aponta a própria Flávia, Pedro escolhe João Ricardo, para Bruno seria Leandro e Sara escolhia Liliana e Flávia. Leandro, quer saber se os elementos do grupo têm medo do elevado número de seguidores de Pedro Jorge, mas não obtém resposta por parte dos “Bros”. Marisa quer saber quem é que mais desrespeitou Pedro e para este não há dúvidas que foi Liliana, no entanto, para si, continua a ser uma “jogadora fantasma”, que ganhava mais se continuasse a ser a “menina bonita” e não tivesse certas atitudes, ideia partilhada por Sara. A próxima pergunta é também feita por Marisa e dirigida diretamente a Sara. Quer saber quem é que expulsaria dos três “Bros” e Sara diz Pedro, por ser um possível vencedor. Para Liliana não há dúvidas que Sara tem medo de Pedro Jorge.
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