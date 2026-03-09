Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade»

A tarde na casa do Secret Story 10 ficou marcada por um momento de grande tensão. Durante uma conversa com os colegas, Sara arrasa Ana e acusa-a de mentir e de fazer dos colegas burros.

Fique a par dos últimos acontecimentos:

A mais recente gala do Secret Story 10 ficou marcada por confrontos intensos, momentos de grande emoção e uma expulsão que voltou a mexer com o jogo. Entre acusações, sanções da Voz e revelações pessoais profundas, a noite foi tudo menos tranquila dentro da casa mais vigiada do país.

Um dos momentos mais tensos aconteceu após a exibição de imagens captadas durante a noite, onde Sara surge a dormir agarrada a Hugo. A situação rapidamente gerou comentários dentro da casa e acabou por originar uma provocação de Ricardo João na manhã seguinte. «Dormiste bem? Desossaste?», questionou o concorrente, numa frase que não caiu bem a Sara. Já em direto na gala, a concorrente decidiu confrontar Ricardo João e mostrou-se claramente incomodada. Sara considerou que o comentário foi desnecessário e deixou um recado claro, pedindo ao colega que não volte a fazer observações desse género. Ricardo João defendeu-se das críticas e respondeu que, se alguém tivesse algo a apontar, deveria fazê-lo diretamente.

A noite ficou também marcada por uma decisão inesperada da Voz. Sara foi chamada ao confessionário e confrontada com imagens onde surgia a dar pistas demasiado claras sobre o seu segredo. No Secret Story, proteger o segredo é uma das regras centrais do jogo e qualquer tentativa de o revelar pode ter consequências. Depois de analisar as imagens, a Voz anunciou uma sanção imediata. Como castigo, Sara recebeu uma nomeação direta, ficando automaticamente em risco na próxima semana. A decisão foi posteriormente comunicada a todos os concorrentes na sala e gerou reações de surpresa dentro da casa.

Outro momento de tensão aconteceu entre Sara e Tiago. Durante a gala, a concorrente acusou o colega de, em alguns momentos, utilizar um tom agressivo quando se dirige às mulheres. Ariana também reforçou essa ideia, apontando que, apesar de Tiago respeitar as mulheres da sua vida, já demonstrou atitudes mais duras dentro da casa. Tiago respondeu às críticas e recordou uma discussão recente, acusando Sara de o ter chamado repetidamente de fraco.

No meio das polémicas, houve também espaço para um dos momentos mais emocionantes da noite. Jéssica revelou finalmente o seu segredo ao país, partilhando uma história profundamente marcante da sua vida. A concorrente contou que foi abandonada pelo pai no dia em que a mãe morreu, quando ainda era criança. A revelação foi feita entre lágrimas e deixou o estúdio mergulhado em emoção, tornando-se num dos momentos mais fortes desta edição.

A gala ficou ainda marcada pelas decisões do público. A meio da emissão, Ricardo João foi o primeiro concorrente salvo da noite, reunindo 37% dos votos. Mais tarde, Hugo também garantiu a permanência na casa com 45% da preferência do público. Ana acabou igualmente por ser salva, com 31% dos votos. Pedro acabou por ser o menos votado pelo público, reunindo apenas 24% dos votos, e tornou-se assim o concorrente expulso do Secret Story 10.

Mesmo no final da emissão, as tensões voltaram a subir dentro da casa. Durante a ronda de nomeações, Ricardo João e João envolveram-se numa discussão intensa depois de João ter decidido nomear o colega. Minutos mais tarde, já na cadeira quente, o confronto voltou a repetir-se, deixando no ar um ambiente de grande tensão.

Entre confrontos, emoções fortes e decisões que podem mudar o rumo do jogo, a gala voltou a provar que esta edição do Secret Story 10 continua ao rubro.

Acompanhe tudo ao minuto aqui