No secret Story 10, em dinâmica de 'farmácia', os concorrentes atribuem 'medicamentos', com mensagens implícitas. Sara ataca Liliana e a concorrente responde à letra: «É a minha personalidade». Seguidamente, Hugo reage à aproximação entre Liliana e Eva e deixa críticas duras.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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