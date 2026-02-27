Sara chora ao lembrar relação tóxica que a levou a uma luta contra a anorexia: «Vivi tudo sozinha»

No jardim do Secret Story 10, os concorrentes reúnem-se para o primeiro momento de partilha e Sara, em lágrimas, conta que se sentiu perdida enquanto viveu uma relação em que não era respeitada, partilhando que sofreu de anorexia. Luzia emociona-se ao recordar um momento na sua adolescência que a fez isolar-se a nível social.
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18