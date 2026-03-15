Sara comenta atitudes de Hugo: «É um bebé de 23 anos»

No Secret Story 10, depois de assistirem a algumas imagens em conjunto, Sara comenta as atitudes de Hugo, que para si é um «bebé de 23 anos» e por isso, desvaloriza muitas coisas que diz.

A gala do Secret Story 10, conduzida por Cristina Ferreira, promete fortes emoções. Entre um novo segredo prestes a ser revelado, o regresso do Bazar da Voz e mais uma expulsão, a noite poderá mudar o rumo do jogo.

A gala marca também o regresso do Bazar da Voz. Algumas encomendas podem trazer boas notícias para certos concorrentes, mas outras poderão ter consequências inesperadas dentro do jogo.

Além disso, está garantido que mais um segredo será revelado, o que poderá provocar novas mudanças na dinâmica da casa.

No final da noite, haverá ainda uma expulsão. Catarina, Hugo, Ricardo João e Sara estão nomeados e dependem do voto do público para continuar no jogo.

A votação é para salvar:

Catarina – 761 20 20 04

Hugo – 761 20 20 09

Ricardo João – 761 20 20 16

Sara – 761 20 20 18