Sara corre atrás de Hugo sem resposta e tensão amorosa sobe de tom

No Secret Story 10, Sara continua determinada a captar a atenção de Hugo, questionando se o amigo a vai ignorar para sempre, enquanto este foge pela casa para cumprir a missão de a evitar. No quarto NY, Luzia comenta que Ricardo João já tinha saudades de partilhar a cama com Ana, o que rapidamente dá lugar a uma troca de provocações entre os dois. No meio da picardia, Ricardo João surpreende ao confessar que acha a voz de Ana “muito sexy” e que, se pudesse, namorava apenas com ela. Já no jardim, Sara tenta perceber o que realmente se passa entre Diogo e Ariana, recebendo como resposta que são apenas bons amigos. A conversa volta a focar-se em Hugo, com Sara a admitir que gosta de estar com ele, apesar de considerar alguns dos seus comportamentos imaturos, garantindo ainda assim que não está apaixonada, mas que existe uma forte química entre ambos.
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