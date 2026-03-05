Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes

No Secret Story 10, Sara junta todos na sala com a finalidade de dar alguns alertas relacionados com a higiene na cozinha. Liliana sublinha por baixo as palavras da colega e passa-se ao tocar no assunto.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!