No Secret Story 10, Sara faz uma declaração a Hugo. Entre elogios e carinho, há muita picardia no discurso da concorrente e o momento é épico.
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Sara declara-se a Hugo e o momento é hilariante: «Enjoo-me dele 300 vezes por dia»
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