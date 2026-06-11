Sara defende Marisa Susana, mas Afonso não a poupa: «Podes dizer porque é que a Liliana não te conseguiu afetar»

No Secret Story – Desafio Final, Sara distribuiu o "ego" por Liliana e a "ameaça" por Marisa, mas Liliana preferiu o silêncio e abandonou a dinâmica sem responder. De fora, Afonso deixou a sua leitura: para ele, Sara voltou a usar uma dinâmica como escudo para defender Marisa, numa altura em que a colega, na sua opinião, não tem argumentos que a salvem.
Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
PEDRO JORGE – 761 20 20 15