Sara defende-se de “ataques” de Leandro: «Passei uma casa inteira a tentar provar que nada me afeta»

No Secret Story – Desafio Final, Leandro coloca Sara na berlinda, apontando-lhe os erros e fragilidades que marcaram a sua edição. Sara defende-se: lembra que apenas conviveu três semanas com Catarina e que só depois de sair da casa tomou verdadeira noção do jogo que Hugo tinha estado a fazer.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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