Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro»

No Secret Story 10, os concorrentes reuniram-se na sala, a pedido da Voz, para elegerem o novo Guia da casa, para mais uma semana de programa. Sara deu a entender ter feito campanha junto dos colegas, para que a escolhessem para a posição. Confrontada pela Voz, a concorrente apresentou as suas razões para querer ser Guia e liderar os colegas nesta semana.

A decisão foi quase unânime e Sara conseguiu o seu objetivo. Minutos depois, novamente reunidos na sala, a concorrente de Sintra dividiu as tarefas por todos e ao explicar as razões das suas escolhas, lançou  farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro».

Recorde o que aconteceu na última gala:

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por confrontos acesos, revelações bombásticas e uma expulsão carregada de emoção. João esteve no centro da ação, o segredo de Pedro foi exposto e Ricky acabou por abandonar a Casa.

A noite começou com tensão dentro da Casa mais vigiada do País. Ricardo João e Ana protagonizaram um momento aceso, com a concorrente a chamar-lhe «atrasado» durante uma discussão. Minutos depois, numa outra VT exibida, Ricardo João reagiu e acusou Ana de ter «uma grande lata», deixando claro que o clima entre os dois está longe de ser pacífico.

Mas o momento mais delicado da gala envolveu João. Pela primeira vez, o concorrente foi confrontado no confessionário com a relação que manteve com Catarina antes da entrada no programa. Ambos entraram na Casa a fingir que não se conheciam, apesar de terem vivido um alegado envolvimento amoroso no passado.

Recorde-se que o segredo de Catarina é «Um concorrente da casa partiu-me o coração», enquanto João esconde «Sou o agente secreto do público». Durante a conversa com Cristina Ferreira, João assistiu às imagens do casting de Catarina e não hesitou em negar parte das declarações. Sublinhou que nunca assumiram uma relação e que não foi ele quem virou costas. «Fomos os dois à nossa vidinha», afirmou, visivelmente surpreendido com o que ouviu.

Se a noite já estava intensa, tornou-se ainda mais explosiva com a revelação do segredo de Pedro. Depois de reunir pistas numa dinâmica de grupo, João carregou no botão dos segredos e desvendou a frase «Mudei de sexo». A convicção foi crescendo ao longo da semana, com conversas entre João, Diogo e Jéssica, e até comportamentos de Pedro, como o facto de nunca se mostrar no banho, foram amplamente comentados entre os colegas.

A revelação trouxe também um momento menos feliz. A Voz exibiu imagens de uma conversa em que Hugo fez uma piada considerada inadequada sobre a mudança de género, imitando um cão a «marcar território». Confrontado por Cristina Ferreira, o concorrente justificou que estava a repetir uma anedota do pai. A Voz deixou então um aviso sério à Casa, reforçando que há comportamentos que não são aceitáveis e apelando à reflexão dos concorrentes sobre o peso das palavras.

A gala terminou com mais um momento marcante: Ricky foi o concorrente expulso da noite. Na casa, a mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas ao perceber que o marido não regressaria à Casa, protagonizando uma despedida emotiva que comoveu o público e poderá ter denunciado o seu segredo («O pai da minha filha está na casa»).

Com personalidades fortes, estratégias bem definidas e segredos cada vez mais expostos, o Secret Story 10 entra agora numa nova fase. Depois de uma noite tão intensa, fica a pergunta: que impacto terão estas revelações no equilíbrio da Casa?

Acompanhe tudo o que acontece no Secret Story aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira»
02:45

Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira»

17:53
Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate
01:38

Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate

16:47
Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa»
16:51

Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa»

16:41
O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados
04:28

O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados

15:39
Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas
02:01

Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas

15:26
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»
03:22

Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»

14:42
Mais Vídeos

Mais Vistos

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Hoje às 12:34
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 3h e 38min
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Hoje às 09:53
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Ver Mais

Notícias

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Há 29 min
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Há 29 min
Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Há 55 min
Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Há 1h e 27min
Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Há 1h e 41min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Há 29 min
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Há 29 min
Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Há 55 min
Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Há 1h e 27min
Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Há 1h e 41min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Há 2h e 48min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Hoje às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Hoje às 11:26
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Hoje às 10:27
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
Ver Mais Outros Sites