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Sara e Bruno implacáveis com a postura de Marisa Susana em relação a Leandro: «Acabou por perder a razão»

No Secret Story - Desafio Final, a cadeira quente arrancou com a Voz a questionar a "amizade" de Marisa Susana e Leandro. Estes concorrentes foram implacáveis.

A gala deste domingo do Secret Story: Desafio Final ficou marcada por emoções fortes, polémicas e uma expulsão decisiva. Logo no início da noite, Marisa Susana insinuou que a relação entre Liliana e Fábio não estaria a atravessar a melhor fase, mas o ex-concorrente apressou-se a desmentir os rumores.

Um dos momentos mais emotivos da gala aconteceu quando Liliana e João Ricardo tiveram de decidir quem lia a carta da família. Num gesto de amizade, João Ricardo abdicou da sua carta para que Liliana pudesse ler a mensagem enviada por Fábio, acabando por se emocionar e chorar.

A noite ficou também marcada pela disputa do Passaporte para a Final entre João Ricardo, Marisa Susana e Leandro. No final, foi Marisa Susana quem levou a melhor, tornando-se na primeira finalista desta edição e ganhando ainda o direito a atribuir várias consequências divertidas aos colegas.

Nas votações do público, Sara foi a primeira concorrente salva da noite. Já no momento da expulsão, Liliana acabou por abandonar a casa mais vigiada do país, com 44% dos votos, ficando assim de fora da grande final do reality show da TVI.

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