Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama

No Secret Story 10, após o Especial o Hugo confronta a Sara sobre as imagens que viu no confessionário e diz não entender por que ela diz que a aproximação deles pode ser jogo. O Hugo acaba por lhe contar que tem sentimentos por alguém lá fora deixando a Sara bastante desiludida. O rapaz revela que não estava a contar deixar-se levar pela atração que sente por ela, por isso não é jogo. Ambos concordam em parar com a proximidade e a Sara avisa que a sua postura vai mudar e, no confessionário, a Sara garante que se tiver de bater de frente irá fazê-lo sem dó nem piedade. O que é facto é que, mais tarde, já deitada, a Sara pede ao Hugo para lhe aquecer os pés…

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05

Diogo – 761 20 20 06

Liliana – 761 20 20 12

Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

