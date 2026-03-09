Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"

No Secret Story, depois de Sara e Hugo terem passado a noite juntos e de ter passado a faixa de consentimento, Sara mostra-se preocupada com as imagens que possam passar na gala. Os dois acabam por ficar mais uma vez próximos e quando Hugo lhe pergunta se ela se queria afastar dele durante a noite, Sara diz que teve de ser, mas inevitavelmente quase se dá um beijo entre os dois, quando Hugo lhe pergunta se está curiosa com o seu beijo. Hugo acaba a dizer que a relação dos dois é uma coisa, mas o jogo é outra e que se tiver de a nomear o vai fazer. Sara garante que não é capaz de nomear pessoas de quem gosta e se ele a nomear vai arrepender-se.