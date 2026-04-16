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Sara e Jéssica 'excluem' Catarina da «grupeta» e Liliana exalta-se: «Ela saiu e acabou a amizade?»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram mais uma sessão de Mexericos na casa. O grupo do quarto Marrocos foi questionado, bem como a lealdade entre eles. Sara e Jéssica acabaram por 'excluir' Catarina da grupeta e Liliana tem reação implacável.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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