Sara e Jéssica resolvem o mal entendido e esta concorrente acaba em lágrimas: «Tiro proveito para mim e dou aos meus...»

No Secret Story 10, Sara e Jéssica revolvem o problema que estava a consumir a amizade. Sara desaba, fica em lágrimas e Jéssica abraça-se à colega. «Onde está a jogadora forte?». Sara assume estar a ficar frágil por fazer tudo "pelos seus".

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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